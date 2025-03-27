شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية والسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب العالمي تحركات عرضية خلال تداولات اليوم في ظل انتظار الأسواق لبيانات النمو والتضخم الأمريكية هذا الأسبوع بينما تظل المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية تمنع الذهب من الهبوط.

تراجع سعر الذهب بشكل طفيف خلال تداولات اليوم بسبب التحركات العرضية في سعر الذهب العالمي، حيث تترقب الأسواق حافز جديد لتحريك الأسعار في ظل التغيرات الحالية في حركة الذهب العالمي.

تستقر تداولات الذهب العالمي فوق المستوى 3000 دولار للأونصة وهو الأمر الذي يزيد من فرص الصعود لأسعار الذهب على المدى القصير إلى 3100 دولار، ولكن الأسواق تنتظر حافز جديد قبل بدء حركة جديدة وحالياً يظل المستوى 3000 دولار للأونصة مستوى دعم للسعر.

ينصب التركيز في الأسواق على الرسوم الجمركية المتبادلة المحتملة التي قد تعتمدها الإدارة الأمريكية في 2 أبريل، ومن المرجح أن تكون سياسات ترامب للرسوم الجمركية تضخمية مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف حول المستوى 3020 دولار للأونصة حيث افتتح جلسة اليوم عند 3021 دولار للأونصة ويتداول السعر حالياً عند 3018 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3032 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3013 دولار للأونصة، وفق الرصد التحليلي من جولد بيليون.

يتحرك الذهب بشكل عرضي منذ بداية الأسبوع في ظل حذر وترقب الأسواق لصدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع إلى جانب تأثير خطط الرئيس الأمريكي بشأن العريفات الجمركية.