شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على الطرح العام لوحدات صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية لشركة "وينفستن المالية" على طرح وحدات "صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية" طرحاً عاماً.وقالت الهيئة في بيان على موقع تداول السعودية: إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.ودعت المستثمر إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.وبحسب الهيئة يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق.وأوضحت أن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.