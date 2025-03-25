الاقتصاد

«كير» توقع عقدا مع «السعودية لنقل الكهرباء» بـ119.5 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«كير» توقع عقدا مع «السعودية لنقل الكهرباء» بـ119.5 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كير الدولية، أمس عقدا مع الشركة السعودية لنقل للكهرباء، لتنفيذ مشروع استبدال دوائر الكابلات الأرضية الزيتية جهد 132 كيلو فولت بين عدد من المحطات الكهربائية الفرعية في منطقة التشغيل المركزية في حي المربع بمدينة الرياض.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية تبلغ قيمة العقد نحو 119.5 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 23 شهرا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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