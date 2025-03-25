شكرا لقرائتكم خبر عن «كير» توقع عقدا مع «السعودية لنقل الكهرباء» بـ119.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كير الدولية، أمس عقدا مع الشركة السعودية لنقل للكهرباء، لتنفيذ مشروع استبدال دوائر الكابلات الأرضية الزيتية جهد 132 كيلو فولت بين عدد من المحطات الكهربائية الفرعية في منطقة التشغيل المركزية في حي المربع بمدينة الرياض.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية تبلغ قيمة العقد نحو 119.5 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 23 شهرا.وتوقعت أن يظهر الأثر المالي في الربع الثاني من عام 2025 وحتى الربع الرابع من عام 2027.