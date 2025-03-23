شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شوال لعام 1446 هجريًا السبت المقبل.. اعرف موعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم السبت الموافق 29 مارس، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.



وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.



