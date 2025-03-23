شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيخًا للوحدة.. الكشافة السعودية تحيي يوم الأخوة الكشفية العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية من مختلف قطاعاتها بمناطق ومحافظات المملكة أمس الاحتفاء بيوم الأخوة الكشفية العربية الذي يوافق 22 من شهر مارس من كل عام مع تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945.

واختارت المنظمة الكشفية العربية ذلك التاريخ عرفانًا بالدور الرائد للجامعة في الاعتراف بالمنظمة ودعمها المستمر للحركة ترسيخًا لعرى الأخوة والوحدة العربية. يوم الأخوة الكشفية العربية وأوضح مفوض العلاقات العامة بالجمعية سالم بن عوض آل مهنا، أنه نظرًا لمصادفة المناسبة شهر رمضان، ولتمتع الفتية والشباب من الكشافة بإجازة عيد الفطر، فقد اقتصرت المشاركة في الاحتفاء هذا العام على تبادل الصور التذكارية والقصص فيما بين منسوبي الكشفية من خلال نشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

تابع: كما قام الكشافون والجوالة والقادة بتفعيل تلك الوسائل، لكسب المزيد من الأصدقاء والتواصل مع زملائهم العرب الذين سبق وأن التقوا بهم في مناسبات مختلفة، عرضوا خلالها التجارب والأنشطة التي قاموا بها في الفترة الأخيرة واستعادوا شيئًا من الذكريات التي مرت بهم في تلك المناسبات.