شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 11706 نقاط، وبتداولات بلغت، 5.473 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 264.228 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.658 تريليون ريال. انخفاض أسهم 161 شركة انخفضت أسهم 161 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 72، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مسار، وأبو معطي، وبوان، وأسمنت تبوك، وجزيرة تكافل، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، والدوائية، وسمو، وإنتاج، ودار المعدات، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.01%، عند 30613 نقطة، وبتداولات بلغت، 27.964 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.554 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.133 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 61 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 25، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.