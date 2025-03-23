شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تحذر من رابط مقرصن لسرقة البيانات بدعوى تقديم مساعدة مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة الأوقاف تحذيرها بشأن رصدها في الآونة الأخيرة انتشار روابط مقرصِنة، هدفها سرقة بيانات الأفراد، مستغلّة اسم وزارة الأوقاف، وذلك بالادعاء كذبًا أن وزراة الأوقاف تقدم دعمًا ماليًّا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واهابت الوزارة بالمواطنين بعدم الضغط على هذه الروابط؛ لتجنب التعرض لسرقة بياناتهم، أو تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل القائمين على هذه الروابط المضلّلة والخادعة.

كما نبهت الوزارة متابعيها إلى عدم أخذ أيّ معلومات تخصّ وزارة الأوقاف إلا من صفحاتها الرسمية.



