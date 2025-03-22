شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ العقل لـ"الموحدين الدروز" فى لبنان: المنطقة تواجه مخططا لتفتيت العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز ​سامى أبى المنى إن المنطقة تواجه مخططا فظا لتفتيت العالم العربى.

وأضاف سامي أبي المنى خلال الإفطار الذى أقيم في دار الطائفة وحضره الرئيس اللبناني جوزيف عون: "نحن نرى المحاولات المتكررة لسلخ الأقليات عن هويتها وتاريخها وعمقها الوجداني، لكن طائفة الموحدين الدروز كانت وستبقى في بلاد الشام مرتبطة بجذورها العربية الإسلامية، ومتمسكة بهويتها التوحيدية المعروفة، وحريصة على رسالتها الوطنية القومية، وإذا كان العقل والحكمة عنوانها المعروف، والبطولة والإقدام تاريخها الموصوف، فإن التسامح والتضحية واحترام الشريك الوطني ونبذ التعصب هي مفاهيم إنسانية ثابتة تشكل رؤيتها الحوارية الناصعة وحقيقتها الوطنية اللاحمة الجامعة".

وتابع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز "نستضيف نخبة كريمة من الوجوه اللبنانية والصديقة، في مشهد وطني مهيب يشير إلى تلاقي العائلات الروحية، ويؤكد على ميزة الواقع اللبناني، في مرحلة حساسة من حياة الوطن، هي أشبه ما يكون بمرحلة اختبار تحتم علينا الاختيار، فهل ننجح في الاختبار ونختار أن نكون أهلا لبناء الدولة أم نستسلم للغرق في وحول التناقضات والمحاصصات؟ هل نبلسم جراح بعضنا بعضا فننطلق معا في مسيرة الشراكة والإصلاح والبناء، أم نمعن في الاستقواء على الدولة وكل منا على الآخر والإساءة إليه وإلى تاريخه وتضحياته ومشاعره؟ لقد آن الأوان لنتأكد أنه على حسن اختيارنا وصحة قرارنا يتوقف نجاح العهد وتصان كرامة الدولة وتتحقق نهضة الوطن".

وصرح سامي أبي المنى "ندرك وتدركون أننا في هذا الشرق العتيق نواجه عدوا متربصا بنا يستعمل القوة العسكرية حينا والقوة الناعمة حينا آخر في دهاء وغطرسة لا حدود لهما، كما هو الحال في عدوانه وأطماعه التوسعية فيقتل ويدمر غير آبه بقرارات دولية واتفاقات ميدانية، مثلما فعل ويفعل اليوم في غزة بآلته الإجرامية، ويمد يده إلى داخل المجتمعات ليعبث بالجذور والتراث، ويقدم إغراءات الحماية والاحتضان لاستمالة الشعوب التي أفقرتها الأنظمة المخابراتية الاستبدادية وهددتها السياسات الإلغائية".

وأردف بالقول: "عدو لا بد من مقاومته إن لم يكن بالسيف دائما، فبالكلمة والموقف والتضامن الوطنى والعربى، مقاومة دبلوماسية تستنهض عواصم العالم والمجتمع الدولي المتقاعس، وسياسية تحفظ الثوابت الوطنية والقومية ولا تفرط بها، وثقافية تحافظ على إرث الآباء وهوية الأجداد، واقتصادية تجيد التخطيط والتعاون والاستثمار المجدى، وغايتنا الوحيدة أن تستعاد الحقوق المشروعة ويتحقق السلام العادل الشامل، وهذا هو مطلبنا ومطلب الأمة".