شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبناني: حريصون على استتباب الأمن في الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن إسرائيل لا تملك أي مبرر لاعتداءاتها المتكررة على بلاده، مشددا على أن الحكومة اللبنانية حريصة على استتباب الأمن في الجنوب من خلال نشر الجيش اللبناني وتعزيز وجوده في المنطقة.



وقال مرقص -في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم /السبت/- إن الجيش اللبناني يعمل على تنفيذ مهامه الميدانية بفعالية، وهو ما ظهر جليا خلال ضبط منصة لإطلاق الصواريخ حيث يستكمل في هذا الإطار التحقيقات، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل الضغط على إسرائيل عبر عدة قنوات لوقف اعتداءاتها على لبنان.



وأضاف وزير الإعلام أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودا حثيثة لمنع انزلاق لبنان إلى صراع جديد، مشيرا إلى أن الجيش يعمل على تعزيز انتشاره في الجنوب لضمان الأمن والاستقرار.



وأكد مرقص أن السلطات اللبنانية أغلقت عددا من المعابر غير الشرعية على الحدود مع سوريا، في إطار الإجراءات الأمنية لمنع أي تهديدات أو خروقات.

وفي وقت سابق من السبت، قالت إسرائيل إنها شنت هجمات على حزب الله، بعد ساعات من اعتراض ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من لبنان.