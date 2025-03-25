تكنولوجيا: CASIO و Gold’s Gym تتعاونان لإطلاق إصدار محدود من G-Shock DW-6900 في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد CASIO لإطلاق إصدار جديد من ساعات G-Shock، وهذه المرة بنسخة تحتفي بتراث Gold’s Gym. تأتي هذه الساعة الجديدة احتفالًا بالذكرى الستين لتأسيس Gold’s Gym في الولايات المتحدة ومرور 30 عامًا على وجودها في اليابان.

ووفقًا لـ G-Central، من المقرر إصدار الطراز الجديد DW-6900 في يوليو، لكن الحصول عليه قد يكون صعبًا لمن هم خارج اليابان.

تحمل هذه النسخة التذكارية رقم الطراز DW-6900FS، ومن المتوقع أن تُباع بسعر تجزئة يبلغ 19,800 ين (حوالي 132 دولارًا).

تشير التقارير المبكرة إلى أنها ستكون متاحة حصريًا في متاجر Gold’s Gym في اليابان، دون أي خيار للشراء عبر الإنترنت. وبينما يبدو هذا الإصدار مخصصًا للسوق الياباني، لم تؤكد CASIO بعد ما إذا كانت ستوفر وحدات في الولايات المتحدة.

من حيث التصميم، تحافظ الساعة على مظهر جريء وأنيق بلمسات سوداء غير لامعة. يظهر شعار Gold’s Gym وعبارة “Gold-Shock” على الخلفية السوداء، بينما يبرز شعار “30 Japan” فوق الشاشة الرقمية.

أما الغطاء الخلفي، فيحمل نقشًا مخصصًا لـ Gold’s Gym، وتأتي الساعة داخل عبوة دائرية محدودة الإصدار مزينة بتصميم خاص بالذكرى الثلاثين.

لم تصدر CASIO حتى الآن ورقة المواصفات الرسمية، لكن بالنظر إلى أنها من سلسلة DW-6900، فمن المتوقع أن تضم الميزات القياسية مثل مقاومة الماء حتى 200 متر، مقاومة الصدمات، الإضاءة الخلفية، ووظائف ساعة التوقيت.

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