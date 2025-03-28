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السفارة في تايلند تحذر من الهزات الارتدادية نتيجة الزلزال

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

السفارة في تايلند تحذر من الهزات الارتدادية نتيجة الزلزال

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الدمام - شريف احمد - حذرت السفارة في تايلاند المواطنين من الهزات الارتدادية الناجتة عن الهزة الأرضية الواقعة اليوم.
وقالت في بيان: "هزة أرضية في بانكوك اليوم الساعة 1:30 ظهرا وتم إخلاء جميع موظفي السفارة، ونحث المواطنين على الابتعاد عن المباني خشية من هزات ارتدادية والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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