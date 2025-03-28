شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في تايلند تحذر من الهزات الارتدادية نتيجة الزلزال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت السفارة السعودية في تايلاند المواطنين من الهزات الارتدادية الناجتة عن الهزة الأرضية الواقعة اليوم.
وقالت في بيان: "هزة أرضية في بانكوك اليوم الساعة 1:30 ظهرا وتم إخلاء جميع موظفي السفارة، ونحث المواطنين على الابتعاد عن المباني خشية من هزات ارتدادية والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ".
وقالت في بيان: "هزة أرضية في بانكوك اليوم الساعة 1:30 ظهرا وتم إخلاء جميع موظفي السفارة، ونحث المواطنين على الابتعاد عن المباني خشية من هزات ارتدادية والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ".