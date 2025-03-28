شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K فى سلسلة iPhone 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سنوات من تفوق هواتف أندرويد فى دعم تسجيل الفيديو بدقة 8K، يبدو أن آبل أخيرًا تستعد لتقديم هذه الميزة فى هواتفها القادمة، ووفقًا لمصدر موثوق فى تسريبات آبل، ستدعم سلسلة iPhone 17 ميزة تسجيل الفيديو بدقة 8K، وهى خطوة طال انتظارها من قبل مستخدمى هواتف آبل.

حاليًا، تدعم هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا فى الثانية، بينما يمكن لطرازات Pro وPro Max تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا فى الثانية.

وتشير تقارير داخلية إلى أن آبل كانت جاهزة لتقديم تسجيل 8K مع سلسلة iPhone 16، لكن المستشعر الخاص بعدسة التقريب (Telephoto) كان العائق الرئيسي.

يتطلب تسجيل الفيديو بدقة 8K مستشعر كاميرا لا يقل عن 35 ميجابكسل، فى حين أن مستشعرات كاميرات iPhone الحالية تعمل بدقة 12 ميجابكسل فقط.

ووفقًا لآبل، فإن تقديم تسجيل 8K دون دعم جميع العدسات قد يكون مربكًا للمستخدمين، حيث لن يكون بإمكانهم التبديل بين الكاميرات أثناء التسجيل بهذه الدقة.

وعلى العكس من ذلك، تتبع الشركات المصنعة لهواتف أندرويد نهجًا مختلفًا، حيث توفر أعلى دقة ممكنة لكل مستشعر على حدة، دون القلق بشأن التكامل بين العدسات المختلفة أثناء التصوير.

إذا كانت سلسلة iPhone 17 ستدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K، فمن المتوقع أن تقوم آبل بترقية مستشعر العدسة المقربة (Telephoto) إلى دقة أعلى، مما قد يشير إلى تحسينات كبيرة فى تجربة التصوير الفوتوغرافى والفيديو على أجهزة iPhone القادمة.