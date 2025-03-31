شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مزامنة الآيفون والآيباد.. iCloud والصور والتقويمات والان مع تفاصيل الخبر

من أبرز مزايا شراء منتجات آبل هي سهولة التكامل بين أجهزتها المختلفة، بفضل iCloud يمكنك مزامنة بياناتك، تطبيقاتك، صورك، وجهات الاتصال بين الآيفون والآيباد وأجهزة آبل الأخرى، ومع ذلك قد تكون بعض الإعدادات غير واضحة، لذلك من المفيد معرفة كيفية مزامنة التطبيقات والبيانات يدويًا عند الحاجة، ويركز هذا الدليل على كيفية مزامنة الآيفون مع الآيباد، حتى تتمكن من جعل كلا الجهازين متطابقين من حيث الملفات والإعدادات.

للبدء، تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب آبل نفسه على كلا الجهازين، حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق فتح تطبيق "الإعدادات" على كل من الآيفون والآيباد، ثم الضغط على علامة حساب آبل الموجودة في أعلى الشاشة.

كذلك يمكنك تسجيل الدخول يدويًا باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، أو من خلال تقريب جهاز آخر مسجل الدخول بالفعل.

بمجرد تسجيل الدخول، توجه إلى إعدادات iCloud داخل تطبيق الإعدادات، سترى اسمك في أعلى القائمة، اضغط عليه ثم اختر "iCloud". ستجد في هذا القسم قائمة بالتطبيقات والبيانات التي يمكن مزامنتها، مثل الصور، التقويم، والملاحظات.

ولتفعيل المزامنة لأي من هذه العناصر، ما عليك سوى تبديل الزر إلى وضع التشغيل على كلا الجهازين.

يجب الانتباه إلى أن التخزين المجاني على iCloud يقتصر على 5 جيجابايت فقط، وهو ما قد لا يكون كافيًا إذا كنت ترغب في مزامنة عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو.

في هذه الحالة، يمكنك الاشتراك في إحدى خطط iCloud+ للحصول على مساحة تخزين إضافية.

بعد ضبط الإعدادات، تأكد من أن المزامنة تعمل بشكل صحيح. ستبدأ البيانات المحددة في الظهور على كلا الجهازين تلقائيًا.

وإذا لاحظت تأخيرًا في المزامنة، لا داعي للقلق، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتم العملية بالكامل.

ولكن إذا لم تظهر البيانات بعد بضع ساعات، فمن الأفضل التواصل مع دعم آبل للحصول على المساعدة.

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