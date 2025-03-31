شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء صور بأسلوب جيبلي عبر ChatGPT: دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

اجتاح الإنترنت موجة من الصور والمشاهد التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بأسلوب استوديو جيبلي الشهير، المعروف برسومه اليدوية الساحرة. انطلق هذا الاتجاه بفضل ميزة جديدة في ChatGPT-4o من أوبن إيه آي، تتيح للمستخدمين إنشاء صور مستوحاة من أعمال المخرج الياباني الأسطوري هاياو ميازاكي، الذي قدم للعالم أفلامًا خالدة مثل Spirited Away وMy Neighbour Totoro.

أصبح بإمكان أي شخص إنشاء صور بأسلوب جيبلي بسهولة، إليك دليلًا تفصيليًا للبدء في تجربة هذا الفن الفريد:

فتح ChatGPT

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على ChatGPT عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، كذلك تأكد من أنك تستخدم الإصدار الأحدث الذي يدعم ميزة توليد الصور.

وصف الصورة

قدم وصفًا دقيقًا للصورة التي ترغب في إنشائها، بما في ذلك المشهد والشخصيات والإضاءة والأجواء، مع التركيز على أسلوب استوديو جيبلي.

طلب توليد الصورة

أرسل الوصف إلى ChatGPT واطلب إنشاء الصورة. إذا لم تكن النتيجة كما تتوقع، يمكنك تعديل الوصف وإضافة تفاصيل أكثر دقة مثل درجات الألوان، عناصر الخلفية، أو تعابير الشخصيات.

تنزيل الصورة

بمجرد الحصول على صورة تناسب توقعاتك، قم بتنزيلها لاستخدامها في مشاريعك الإبداعية، أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى استخدامها كخلفية لجهازك.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

استخدم أوصافًا غنية بالتفاصيل لتعكس الجو الساحر والخيالي الذي يميز أسلوب جيبلي.

جرب مختلف الأوصاف لاستكشاف أنماط وأفكار متنوعة.

اضبط الإضاءة والألوان للحصول على الطابع الجيبلي المميز، مثل درجات الباستيل والتباينات الناعمة.