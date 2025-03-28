الاقتصاد

تراجع أسعار النفط رغم الاتجام لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

0 نشر
واس - سنغافورة 0 تبليغ

  • تراجع أسعار النفط رغم الاتجام لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث 1/2
  • تراجع أسعار النفط رغم الاتجام لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط رغم الاتجام لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.4% إلى 73.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، لتهبط لأول مرة بعد مكاسب يومية على مدى سبع جلسات متتالية.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو 0.5% إلى 69.59 دولارًا للبرميل.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا