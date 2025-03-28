شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط رغم الاتجام لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.4% إلى 73.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، لتهبط لأول مرة بعد مكاسب يومية على مدى سبع جلسات متتالية.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو 0.5% إلى 69.59 دولارًا للبرميل.