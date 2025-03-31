ياسين أحمد السقا يرد على منتقديه بمسلسل سيد الناس

النقد يدفع ياسين السقا للرد على مُنتقديه

ياسين السقا: "أنا هنجح وهتشوفوا اللي خلف مامتش"

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تفاصيل مسلسل "سيد الناس"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 11:49 مساءً - شارك الفنانبموسم درامابمسلسل "سيد الناس" من إخراج، وتعد مُشاركته بأحداث المسلسل أول مُشاركة فنية يعرفه من خلالها الجمهور بشكل كبير.وكان قد تعرض الفنان ياسين أحمد السقا لبعض الإنتقاد عبر مواقع التواصل الإجتماعي من بعض المُشاهدين عقب تجسيده لشخصية "طارق" خلال أحداث مسلسل "سيد الناس" مما جعله يرد على الإنتقاد الذي تعرض له.وكان قد كتب الفنان ياسين أحمد السقا عبر حسابه الخاص على إنستغرام منشورًا قال فيه: "أولاً، أريد أن أقول لكم عيد سعيد، ويا رب يكون خير عليكم وعلى كل حبايبكم، وعلينا جميعًا.. كنت أرغب في نشر هذا البوست منذ فترة، لكن كنت أفكر فيما أكتبه... هناك أشخاص زعلوا من منشور نشرته منذ أيام واتهجمت عليه كثيرًا، وللأسف، هناك من زعل مني".وأضاف قائلًا "واللي في بالي دول بعتذر لهم لأن في ناس فعلا بتنتقد باحترام حتى لو الدور مكنش كبير و مش مفهوم أوي من الجمهور أنا متقبل ده تماما وداخل المسلسل و عارف ده و فيه الحمد لله اللي فهموا الدور واللهجة والكلام المكسر ده عشان طارق عايش طول عمره في لندن، الأغلبيه من الناس اللي هما فاكرين نفسهم نقاد كانوا بيستخدمون الشتائم و بيتنمروا و بيجيبوا سيرة والدي ووالدتي بمجرد بس ان والدي احمد السقا".وإختتم الفنان ياسين أحمد السقا منشوره "في ناس مجرد أن ده والدي و ليه ناس مش بتحبه شخصيًا لازم يشتموني ويجيبه سيرة الأم و الأب و حتى يدعوا عليا بالموت و كان في كثير منهم. احب أقول للمحترمين اني بعتذر على المنشور اللي نشرته بتاع الأسد و ده مش موجه ليكم أبدا... و للحاقدين... ربنا يهديكم و أنا هنجح وهتشوفوا ان اللي خلف مامتش".يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" تم عرضه بموسم دراما رمضان 2025 وشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن ابرزهم عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، والمسلسل من تأليف وإخراج لـ محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.ودارت أحداث مسلسل "سيد الناس حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" ويتعرض للظلم حتى يتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».