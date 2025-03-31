الخليج اليوم .. ترامب يتوعد الحوثي وإيران: الهجمات ستستمر.. نحن في البداية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن الهجمات على الحوثيين ستستمر حتى يزول خطرهم على حرية الملاحة.

وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "الخيار أمام الحوثيين واضح: توقفوا عن إطلاق النار على السفن الأميركية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وإلا، فإننا في البداية فقط، والألم الحقيقي لم يأت بعد.. سواء للحوثيين أو رعاتهم في إيران".

يأتي هذا بينما نفذ سلاح الجو الأميركي سلسلة من الغارات على قاعدة "الديلمي" الجوية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين مساء الاثنين.

ونفذت الولايات المتحدة ثلاث غارات جوية على مخازن أسلحة للحوثيين في قاعدة "الديلمي" الجوية. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الغارة الجوية.

كما أكد مراسل قناتي "العربية" والحدث" أن غارات أميركية استهدفت مساء الاثنين مواقع الحوثيين في كمران بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكان محيط صنعاء قد تعرض لغارات جوية أميركية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وقال الحوثيون إن شخصاً واحداً على الأقل قتل جراء الغارات.

وتبدو الحملة الأميركية الجديدة ضد الحوثيين في ظل رئاسة دونالد ترامب أكثر شمولاً من تلك التي كانت تحت قيادة الرئيس السابق جو بايدن، حيث انتقل الجيش الأميركي من استهداف مواقع الإطلاق فقط إلى قصف الشخصيات القيادية.

وبدأت الحملة الجديدة من الضربات الجوية بعد تهديد الحوثيين بالبدء في استهداف السفن مرة أخرى في الممرات البحرية الحيوية.

وهذا ليس أول تهديد يوجهه ترامب إلى طهران. فقد توعّد في مقابلة مع شبكة "إن. بي. سي" الأميركية الأحد بقصف إيران إذا استمرّت في تطوير برنامجها النووي. وقال إنّه إذا رفضت طهران التفاوض على اتفاق نووي جديد، فإنّ "أموراً سيئة للغاية ستحدث لإيران".

والإثنين، تعهّد المرشد الإيراني علي خامنئي توجيه "ضربة شديدة" إلى من يعتدي على بلاده.