تكنولوجيا: مواصفات Galaxy Tab S10 FE وTab S10 FE+ تظهران قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت سلسلة Samsung Galaxy Tab S10 FE على قوائم متجر هولندي قبل الإعلان الرسمي عنها. الأسبوع الماضي، كشف تسريب ضخم أن هذه الأجهزة اللوحية ستُطلق قريبًا، والآن بدأ المتجر ببيع Tab S10 FE وTab S10 FE+ بنسختي Wi-Fi والخلوية، مع توقعات التسليم خلال 5-7 أيام عمل، مما يشير إلى إطلاق رسمي الأسبوع المقبل.

تتطابق المواصفات مع التسريبات السابقة. يأتي Tab S10 FE بشاشة IPS LCD مقاس 10.9 بوصة بدقة 2304 × 1440 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، بينما يحصل Tab S10 FE+ على شاشة أكبر بقياس 13.1 بوصة بدقة 2880 × 1800 بكسل بنفس معدل التحديث. كلا الشاشتين تصلان إلى سطوع 800 شمعة وتدعمان القلم Samsung S Pen المرفق.

كما هو متوقع، تعتمد سلسلة Tab S10 FE على معالج Exynos 1580 من Samsung، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وخيارات تخزين 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم بطاقات microSD للتوسعة.

تضم الكاميرات واحدة خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويعمل الجهازان بنظام OneUI 7 المستند إلى Android 15.

تبلغ سعة بطارية Tab S10 FE 8,000 مللي أمبير، بينما تحصل Tab S10 FE+ على 10,090 مللي أمبير، وكلاهما يدعم شحنًا بقوة 45 واط ويتمتعان بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

يبدأ سعر Tab S10 FE من 579 يورو لنسخة Wi-Fi بسعة 128 جيجابايت، ويضيف 50 يورو لرفع التخزين إلى 256 جيجابايت. النسخة الخلوية 5G تكلف 679 يورو لـ 128 جيجابايت و729 يورو لـ 256 جيجابايت. أما Tab S10 FE+ فيبدأ من 749 يورو لنسخة Wi-Fi 128 جيجابايت ويصل إلى 779 يورو لنسخة 5G بسعة 256 جيجابايت. الجهازان متوفران باللون الرمادي والفضي والأزرق.

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