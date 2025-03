تكنولوجيا: Gurman: لا خطط لـ iPhone صغير مع تحول آبل إلى Air والتركيز على Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سعت Apple منذ فترة طويلة لإضافة خيار رابع ناجح إلى تشكيلة iPhone الرائدة. في السنوات الأخيرة، قدمت الشركة بدائل أرخص لطرازات Pro Max مثل iPhone 15 Plus وiPhone 16 Plus . لكن الشائعات تشير إلى أن iPhone 16 Plus قد يُستبدل بأول هاتف يحمل علامة “Air” هذا العام، مما يوحي بأن نجاح Apple مع هواتفها الكبيرة الحجم كان محدودًا.

الأمر نفسه ينطبق على محاولتها خلق سوق لهاتف iPhone صغير الحجم. مثل خيار “Plus”، تخلت Apple عن فكرة “mini” بعد جيلين فقط. وفقًا لمحلل Apple الشهير Mark Gurman، لا خطط حالية لدى الشركة للعودة إلى الهواتف المدمجة في المستقبل القريب، حيث قال: “سنرى ما يمليه السوق على Apple. حاليًا، لا يعملون على شيء. لا يعملون على iPhone أصغر الآن. لقد تحولوا فعلاً بعيدًا عن ذلك. يركزون على شاشة بحجم 6 بوصات تقريبًا كحجم أساسي، ويحاولون جعل الأحجام تكبر أكثر فأكثر.”

بمعنى آخر، يرى Gurman أن iPhone الأساسي أصبح الخيار المدمج لدى Apple، لكن ذلك فقط لأن جميع طرازات iPhone الأخرى أصبحت أكبر في السنوات الأخيرة. بناءً على الشائعات الحالية، قد يعيد iPhone القابل للطي الأول، المعروف بـ iPhone Fold، شيئًا من ماضي “mini”. من المتوقع أن يحتوي على شاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة، مقارنة بشاشة 5.4 بوصة في iPhone 12 mini وiPhone 13 mini، وستتكشف هذه الشاشة لتظهر شاشة قابلة للطي بقياس 7.8 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3.

