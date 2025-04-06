تكنولوجيا: متوسط احجام مساحة الألعاب على سويتش 2 سيأتي بصورة مناسبة جداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي Nintendo Switch 2 مع العديد من التحسينات، ومن بينها زيادة كبيرة في سعة التخزين من 32 جيجابايت في الطراز السابق (64 جيجابايت في نسخة OLED) إلى 256 جيجابايت. افترض الكثيرون أن هذه الزيادة تهدف إلى استيعاب أحجام ملفات ألعاب Switch 2 الأكبر. لكن معلومات جديدة كشفت أن أحجام الملفات كبيرة بالفعل، لكنها ليست مبالغًا فيها.

وفقًا لتقرير من IGN، نشر متجر Nintendo Japan قائمة ببعض ألعاب Switch 2 مع أحجام ملفاتها، وهي كالتالي:

Mario Kart World 23.4 جيجابايت

Donkey Kong Bananza — 10 جيجابايت

Nintendo Classics: GameCube app — 3.5 جيجابايت

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV — 7.7 جيجابايت

Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star Crossed World — 5.7 جيجابايت

Cyberpunk 2077 — 64 جيجابايت

من القائمة، تبدو أحجام الملفات معقولة، باستثناء Cyberpunk 2077 التي تتصدر الحجم كما هو متوقع. ينبغي أن تكفي سعة Switch 2 لتثبيت عدة ألعاب قبل الحاجة إلى بطاقة MicroSD Express.

يُعتقد أن Switch 2 يستخدم تقنية DLSS التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور منخفضة الدقة في الوقت الفعلي، مما يسمح بأحجام ملفات صغيرة مع جودة عالية. أكدت Nintendo أن Switch 2 مزود بوحدة معالجة رسوميات Nvidia تدعم التحسين بالذكاء الاصطناعي عبر DLSS وتتبع الأشعة (ray tracing).

يعمل Switch 2 بمعالج Nvidia مخصص، ويوفر ميزات مثل اللعب بدقة 1080p بمعدل 120 إطارًا في الوضع المحمول، و4K في وضع التلفاز، مع دعم HDR.

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