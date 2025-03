شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تجدد شريط الألعاب الخاص بنظام Windows.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تشارك Microsoft العديد من تحديثات ألعاب Xbox الجديدة لشهر مارس والتي تتضمن مظهرًا جديدًا لـ Game Bar على الكمبيوتر الشخصي، وميزة Cloud Gaming جديدة، وفوائد جديدة للعب بعض الألعاب المجانية من خلال Game Pass.

شريط الألعاب على الكمبيوتر، الذي يُمكّنك من تشغيل الألعاب بسرعة، والتحكم في مزج الصوت، ومراقبة أداء اللعبة، يأتي الآن بواجهة مستخدم أكثر وضوحًا، وأصبح الشريط الرئيسي والأدوات، بما في ذلك "الالتقاط"، و"الأداء"، و"الموارد"، و"متجر الأدوات"، أخف وزنًا مع خطوط وألوان أقل، ما يُقلل من طابع أدوات Adobe Photoshop ، و تقول مايكروسوفت إن هذه ليست سوى بداية التغييرات المرئية التي سيتم طرحها هذا الأسبوع.

صدر التحديث في نفس الأسبوع الذي غيّر فيه ديسكورد واجهة المستخدم، حيث حسّن المسافة بين أقسام التطبيق ودعم الوضع المظلم الكامل. ويتيح لك كلٌّ من شريط اللعبة وديسكورد عرض الأدوات أثناء اللعب.

بالنسبة لتحديث Xbox Cloud Gaming، أصبح هناك الآن طريقة للتنقل بين الألعاب دون الحاجة إلى الخروج والعودة إلى الصفحة الرئيسية.

وحاليًا، يعمل التحديث مع عدد قليل من ألعاب Assassin's Creed فقط ، لكن Xbox تعد بأنه سيعمل مع ألعاب سحابية أخرى قريبًا، كما تعمل Cloud Gaming على توسيع نطاق الألعاب التي تدعم ميزة بث لعبتك الخاصة.

وأخيرًا، تُوسّع Xbox مزايا الألعاب لتشمل المزيد من الألعاب المجانية ، مثل Heroes in the Storm ، وفي أبريلCall of Duty: Warzone تتيح لك هذه المزايا الحصول على عناصر تجميلية وشخصيات وعملات داخل اللعبة، وغيرها الكثير في ألعاب مثل Overwatch 2 و Valorant.