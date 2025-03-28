شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الزلزال المدمر.. تايلاند تعلمن حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

زلزالا ماينمار وتايلاند

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات التايلاندية حالة الطوارئ في بانكوك، بعد ما ضرب المدينة زلزال قوي مركزه في ميانمار المجاورة، حسب ما ذكرت رئيسة الوزراء بايثونغتارن شيناواترا، اليوم الجمعة.وسُجّلت أضرار بأبنية في أنحاء بانكوك، فيما انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء عُلّق تحت أنقاضها 43 عاملًا، بحسب الشرطة المحلية ومسعفين.بدورها، أعلنت هيئة تنظيم الطيران في تايلاند عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد بسبب الزلزال.وكان زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط ميانمار اليوم في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترًا شمال غرب مدينة ساغاينغ وعلى عمق 10 كيلومترات.كما ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر العاصمة التايلاندية بانكوك.