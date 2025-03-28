شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتكف أصيب بنوبة قلبية في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة - بفضل الله - في إنقاذ حياة معتكف باكستاني يبلغ من العمر 45 عامًا، بعدما تعرض لنوبة قلبية مفاجئة أثناء اعتكافه في المسجد النبوي الشريف.



وفور تلقي البلاغ، باشرت الفرق الإسعافية الموقع بسرعة، وشرعت في تنفيذ إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي، مستخدمة جهاز الصدمات الكهربائية، ما أسفر عن استعادة النبض - بفضل الله - وإنقاذ حياة المريض.



عقب استقرار الحالة، جرى نقل المريض إلى مركز صحي الصافية لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.