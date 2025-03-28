شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطلق ميزة جديدة لجذب المستخدمين للاشتراك فى خطة بريميوم والان مع تفاصيل الخبر

أضاف "يوتيوب بريميوم" على أجهزة أندرويد ميزة جديدة تعرف باسم "الفيديوهات المقترحة" فى قسم "قائمتك"، بهدف تحسين تجربة اكتشاف المحتوى، تتيح هذه الميزة للمستخدمين دمج اقتراحات الفيديوهات الشخصية فى قائمتهم الحالية، مما يسهل العثور على محتوى جديد دون التأثير على تجربة المشاهدة.

وفقًا ليوتيوب، تم تصميم هذه الميزة لتوفير تجربة تصفح أكثر سلاسة وسهولة، مما يقلل من الوقت الذى يقضيه المستخدمون فى البحث عن محتوى جديد مع إبقائهم مندمجين مع توصيات ذات صلة.

كيف تعمل الميزة الجديدة فى "يوتيوب بريميوم"؟

غالبًا، تكون الفيديوهات فى قائمتك غير مرتبطة بسجل مشاهداتك، لكن هذه الميزة تضمن حصولك على مجموعة مختارة من الفيديوهات المقترحة التى تتناسب مع اهتماماتك.

بمجرد إضافة فيديو إلى قائمتك، يمكنك فتحها للوصول إلى قائمة مقترحة بعناية بناءً على تفضيلاتك، تعمل هذه التوصيات على استكمال المحتوى الذى قمت بإضافته بالفعل، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر تفاعلًا وسلاسة.

كيفية استخدام الميزة:

إضافة فيديو إلى قائمتك: اضغط على خيار "إضافة إلى القائمة" بعد اختيار الفيديو الذى ترغب فى مشاهدته لاحقًا.

فتح قائمتك: انتقل إلى قسم القائمة داخل تطبيق يوتيوب.

الاطلاع على الفيديوهات المقترحة: سيتم دمج الفيديوهات المقترحة بين المحتوى الذى أضفته إلى قائمتك.

مشاهدة الفيديوهات: اضغط على أى فيديو لمشاهدته.

إدارة القائمة: يمكنك إضافة فيديو مقترح إلى بداية أو نهاية قائمتك عبر الضغط على النقاط الثلاث بجواره.

وإلى جانب ميزة الفيديوهات المقترحة، مدّد يوتيوب فترة التجربة لميزة التحكم فى سرعة تشغيل الفيديوهات على الأجهزة المحمولة حتى 7 أبريل، هذه الميزة تسمح للمستخدمين بضبط سرعة التشغيل حتى 4x بزيادات قدرها 0.05، مما يمنحهم تحكمًا أكبر فى تجربة المشاهدة.

كما هو الحال مع العديد من ميزات "يوتيوب بريميوم"، لا تزال هذه التحديثات فى مرحلة التجربة، وسيعتمد إطلاقها الدائم على ردود فعل المستخدمين ومدى فائدتها لهم.