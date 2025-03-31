وسام وبن شرقي والشحات يقتربون من قيادة هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني

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اقترب الثلاثي أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وحسين الشحات لاعبو الأهلي من قيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته أمام الهلال السوداني غدا، الثلاثاء، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويجري كولر مفاضلة بين حسين الشحات ونيتس جراديشار للمشاركة أساسيا، ولكن تعد فرص الشحات الأكبر فى المشاركة أساسية وقيادة مركز الجناح الأيمن، بينما يقود بن شرقي الجناح الأيسر ويلعب أبو علي فى رأس الحربة.

الأهلي يواجه الهلال السوداني فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.



"كاف" قرر تعديل طاقم تحكيم مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال، حيث تم تعيين الحكم التشادي محمد الحاج علي لإدارة اللقاء بدلاً من الحكم الموريتاني دحان بيدا.

كما تم إسناد مهمة المساعد الأول إلى الكاميروني ألفيس نجوجو، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، فيما يظل الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.