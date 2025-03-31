شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في العيد.. كيف تتخلص من المكالمات المجهولة على الواتساب لقضاء إجازة مريحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المكالمات الواردة من مجهولين أكثر الممارسات المزعجة التي تواجهك في يومك، وبرغم ذلك أتاح واتساب خاصية تمكنك من تجنب هذه المكالمات المجهولة، خاصة أن بعض المستخدمين يشكون من هذه الرسائل والمكالمات الغامضة التي تثير قلقهم في كثير من الأوقات.

وأكد واتساب أنه يمكن لأي شخص يواجه هذه الظاهرة المزعجة، حظر رقم الهاتف أو ضبط المكالمات الواردة من متصلين مجهولين على الوضع الصامت من خلال تغيير إعدادات الخصوصية.

وتعد عملية ضبط المكالمات الواردة من المتصلين المجهولين على الوضع الصامت هامة لأنها تمكنك من التركيز على المحادثات التي تهمك، مع الحفاظ على خصوصيتك ومنع التواصل غير المرغوب فيه.

ولضبط المكالمات الواردة من متصلين مجهولين على الوضع الصامت، اتبع الاتي:

1.اضغط على خيارات إضافية ثم الإعدادات ثم الخصوصية.

2.اضغط على المكالمات.

3.شغّل خاصية غلق المكالمات الواردة من متصلين مجهولين أو أوقف تشغيلها.

ويمكنك رؤية المكالمات الواردة من متصلين مجهولين التي تم غلقها في شاشة المكالمات وإشعاراتك، ولكن لن يصدر هاتفك رنينًا.

كما يمكنك الاتصال بأي متصل غير معروف من شاشة المكالمات، ويمكنك بدلاً من ذلك، النقر على رسالة المتصل غير المعروف الذي ضبطه على صامت داخل الدردشة.

