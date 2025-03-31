شكرا لقرائتكم خبر عن الزهور محطة الأهلى لحسم دورى محترفي رجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لحسم لقب دورى المحترفين، عندما يلتقى الزهور الجمعة المقبل فى الجولة قبل الأخيرة للموسم المحلى 2024 - 2025.

ويحتاج الأهلى للفوز فى لقاء الزهور، خاصة أنه يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يحل الزمالك ثانيا برصيد 37 نقطة.

ويختتم دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 يوم 8 إبريل المقبل بمواجهة الأهلى و الزمالك و التى تم تقديمها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى ختام دورى محترفى اليد فى تمام الثالثة عصرا بدلا من السادسة نظرا لإقامة قرعة بطولة العالم للناشئين مواليد 2006 فى السادسة .

فيما تقام الجولة قبل الأخيرة الجمعة المقبل بلقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و هليوبوليس مع سبورتنج و سموحة مع طلائع الجيش و الزهور مع الأهلى.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل القادم.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلي في الختام.