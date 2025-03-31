أخبار مصر.. طقس ثانى أيام عيد الفطر مائل للحرارة نهارا ورياح وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن ملايين من المصريين قد احتشدوا في وقفات تضامنية عقب أداءهم صلاة عيد الفطر المبارك في مئات الساحات والمساجد والمراكز الإسلامية، بكل المناطق بمحافظات مصر كافة. وشملت هذه الحشود الغالبية الكبيرة من الساحات المخصصة لتلك الصلاة، وعددها على مستوى الجمهورية 6240 ساحة بجميع المحافظات.

إقبال كبير من المصريين على المتنزهات والحدائق احتفالا بعيد الفطر المبارك

شهدت المنتزهات والحدائق إقبال كبير من المواطنين احتفالا بأول أيام عيد الفطر المبارك.

أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا اليوم، أكدت فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، يتابع على مدار الساعة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الفطر المبارك انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

تابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك 2025، غرفة عمليات الوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين وانتظام عمل المنشآت التموينية والمخابز ومنافذ المجمعات الاستهلاكية . وزارة الصحة تعلن عن تشغيل أحدث وحدة لجراحات القلب المفتوح في المنيا أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح، في مستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا، لتكون أول وحدة بالمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي بمحافظة المنيا وشمال الصعيد. نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو عن بداية نقل مدخل الأهرامات بداية من أول أبريل. استقبلت الحديقة الدولية بمدينة نصر بالقاهرة، زوارها بالتزامن مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، وشهدت حدائق القاهرة إقبال كبير من الزوار فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى رأسهم الحديقة الدولية بمدينة نصر، والتى أعدت برامج ترفيهية للأطفال احتفالا بعيد الفطر المبارك. أكد اللواء رزق علي رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام، أنه سيتم تشغيل عدد من الأتوبيسات تعمل كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للركاب خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية، والحدائق، والأهرامات، ومناطق القاهرة الكبرى، بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التى يقبل عليها المواطنون فى العيد. في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التصدي للكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، تؤكد الوزارة استمرار جهودها في مكافحة هذه الكيانات، من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم. قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن موجات الصيف المبكر بدأت تدق الابواب بقوة ونحن فى بداية فصل الربيع الفلكى، فى استعجال غريب من صيف باقي له 80 يوم على ولادته. أكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، وفاة الفنانة إيناس النجار، منذ قليل، عبر حسابه بموقع فيس بوك، بعد دخولها في غيبوبة وتعرضها لوعكة صحية، نقلت على أثرها المستشفى. سعر الذهب اليوم الاثنين 31-3-2025.. تراجع 20 جنيها بعد قفزة كبيرة هبط سعر الذهب اليوم في مصر خلال تداولات أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 اليوم الاثنين، بمنتصف تعاملات اليوم بحوالي 20 جنيها بعد قفزة كبيرة صباح اليوم، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالآتى: عيار 24 يسجل 5034 جنيها

عيار 21 يسجل 4405 جنيهات

عيار 18 يسجل 3776 جنيها

الجنيه الذهب 35240 جنيها تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 1 أبريل 2025، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. الطقس غدا مائل للحرارة نهارا ورياح وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 26 درجة سعر الذهب اليوم الاثنين 31-3-2025.. تراجع 20 جنيها بعد قفزة كبيرة وفاة الفنانة إيناس النجار بعد دخولها في غيبوبة مركز المناخ: موجات الصيف المبكر تدق الأبواب بقوة ونحن ببداية الربيع الفلكى وزارة التعليم العالي تعلن غلق كيانين وهميين فى الإسكندرية النقل العام بالقاهرة تخصص خطوط خاصة لخدمة المناطق الترفيهية والحدائق وزارة الصحة تعلن عن تشغيل أحدث وحدة لجراحات القلب المفتوح في المنيانقل مدخل الأهرامات لطريق الفيوم- الواحات بداية من أول أبريلإقبال على الحديقة الدولية فى أول أيام عيد الفطر وزير التموين يطمئن على توافر السلع ورقابة الأسواق أول أيام عيد الفطر

نائب رئيس الوزراء يتابع انتظام العمل بمرافق النقل تزامنا مع احتفالات العيد