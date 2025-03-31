شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة للاحتلال الإسرائيلي بغلاف غزة.. والجيش: لا خوف من أي تسرب للمعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة قرب نيريم بغلاف غزة، مؤكدا أنه لا خوف من أي تسرب للمعلومات.

وفي سياق آخر، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا جراء قصف الاحتلال شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأصيب طفل فلسطيني جرّاء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال "كواد كوبتر" قنبلة في ساحة مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - حتى صباح السبت 921 فلسطينيا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 64 فلسطينيا على الأقل في القطاع أمس (في أول أيام عيد الفطر المبارك في فلسطين) .

يأتي هذا فيما واصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ70 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

ويستمر الاحتلال في دفع تعزيزات عسكرية ومدرعات إلى مدينة ومخيم جنين في ثاني أيام عيد الفطر.

وكان الاحتلال قد اقتحم فجر اليوم عدة أحياء في جنين منها خلة الصوحة وجبل أبو ظهير، وداهم عددًا من منازل الفلسطينيين وفتشها، كما نادى جيش الاحتلال عبر مكبرات الصوت الأهالي بإخلاء منازلهم في جبل أبو ظهير.

وفي مخيم جنين يواصل الاحتلال شق الطرق وتوسيعها، وتغيير جغرافية المخيم، كما يتواصل هدم المنازل، ودفع التعزيزات إلى محيط المخيم.

وأعلنت بلدية جنين - عبر رئيس بلديتها محمد جرار - مخيم جنين منطقة غير صالحة للسكن، حيث قال إن الدمار الذي خلفه الاحتلال طال 600 منزل والبنية التحتية بشكل كامل، مضيفا، أن الاحتلال يفرض حصاراً شاملاً على المحافظة التي يقطنها 360 ألف نسمة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة قباطية جنوب جنين، وفرضت حظراً للتجول من الساعة 5 والنصف فجراً وحتى 10 مساءً، وتمركزت مدرعات واليات الاحتلال في جبل الزكارنة في البلدة، فيما داهم جنود الاحتلال عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشها، وقام بعمليات احتجاز واعتقال للمواطنين.

وتشهد عمليات الاعتقال في محافظة جنين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في المدينة وباقي بلدات وقرى المحافظة.

ووصل عدد النازحين من المخيم الى 21 ألف نازح ، موزعين بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة .. فيما خلف العدوان المستمر منذ 70 يوما 34 شهيدا وعشرات الإصابات والمعتقلين.

من جهة أخرى، أخطرت قوات الاحتلال إمرأة فلسطينية من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بدفع تكاليف هدم منزلها، رغم أنها هدمته على نفقتها الخاصة عام 2017.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها المتكررة على المواطنين في الولجة تحديدا منطقة عين حويزة، طال الأمر هدم عدد من المنازل وإخطار أخرى بوقف البناء.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة فلسطينيين من بلدة طمون جنوب طوباس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة منذ الليلة الماضية في عدوان استمر أكثر من ثمانية ساعات، تخللها مداهمة عدد من المنازل، واعتقال الشبان الخمسة.