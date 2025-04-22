شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج Invest-IT لتهيئة الشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النسخة الأولى من برنامج Invest-IT، الذي ينفذه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك"، بالتعاون مع شركة Flat6Labs المتخصصة في الاستثمار المبكر، يهدف البرنامج إلى دعم الشركات الناشئة العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهيئتها للحصول على تمويل استثمارى فى المراحل التأسيسية، بما يساهم فى تسريع نموها وتعزيز قدرتها على التوسع محليًا ودوليًا.

ما هو برنامج Invest-IT؟

يعد "Invest-IT" برنامجًا متخصصًا أطلقته "إيتيدا" لأول مرة بالتعاون مع Flat6Labs، ويستهدف إعداد الشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي لجولات الاستثمار المبكر، يركز البرنامج على دعم الشركات خلال المراحل الأولى من النمو، من خلال توفير تدريب مكثف، وإتاحة موارد تقنية واستشارية، بهدف رفع جاهزيتها لجذب رؤوس الأموال والتوسع في الأسواق.

ما أهمية البرنامج للشركات التكنولوجية الناشئة؟

تتمثل أهمية البرنامج في كونه يوفر حزمة دعم متكاملة للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار، حيث يزودها بالأدوات والخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمالها، وتحسين عروضها الاستثمارية، ما يمنحها فرصًا أفضل للتفاوض مع المستثمرين وتأمين تمويل يساعدها على النمو والاستدامة، كما يسهم البرنامج في خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال الرقمية داخل السوق المصري.

ما الفئات المستهدفة من البرنامج؟

يستهدف البرنامج الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمر بمراحل التمويل التأسيسي (Seed Funding) أو ما قبل السلسلة الأولى من الاستثمار (Pre-Series A)، مع التركيز على الشركات التي تقدم حلولًا تقنية مبتكرة وقابلة للتوسع. وقد تم اختيار 15 شركة ناشئة للمشاركة في النسخة الأولى من البرنامج.

ما مجالات عمل الشركات المشاركة؟

تنوعت مجالات عمل الشركات المشاركة في النسخة الأولى من "Invest-IT" لتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية الرقمية، والتعليم الإلكتروني، وحلول التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا التأمين، والخدمات اللوجستية، ما يعكس النضج المتزايد في بيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

كيف يتم تنفيذ البرنامج؟

ينفذ البرنامج على مرحلتين رئيسيتين؛ تتضمن المرحلة الأولى تدريبًا تقنيًا وتجاريًا مكثفًا، يشمل ورش عمل، وجلسات استشارية فردية، وتقديم أدوات عملية ترفع من كفاءة الشركات. أما المرحلة الثانية، فتركز على ربط الشركات الناشئة بشبكة من المستثمرين المحتملين، لإتاحة فرص استثمارية فعلية تدعم نموها واستدامتها.

ما التصور الاستراتيجي وراء إطلاق البرنامج؟

أكدت "إيتيدا" أن برنامج Invest-IT ينسجم مع رؤيتها في تعزيز تنافسية الشركات التكنولوجية المصرية، من خلال دعمها في مسار التحول من فكرة ناشئة إلى كيان قابل للنمو والاستثمار، وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يتكامل مع جهود نشر ثقافة الابتكار، وتوسيع شبكة مراكز "كريتيفا" الإبداعية، وتطوير المهارات الرقمية، في إطار شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.

من أبرز الشركات المشاركة وما طبيعة أعمالها؟

شملت قائمة الشركات فى فئة التمويل التأسيسى كلًا من The White Guard المتخصصة فى الأمن السيبرانى، وDragify التى تطور حلولًا للقطاع المالي باستخدام الذكاء الاصطناعى، وSkoolix التى تقدم أدوات تعليم رقمي، بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل فى مجالات اللوجستيات، والعقارات الذكية، وأشباه الموصلات، والطاقة الذكية.



أما في فئة ما قبل السلسلة (أ)، فبرزت شركات مثل Valify في مجال التحقق الرقمى، وMrkoon في إدارة النفايات، وAmanleek في تكنولوجيا التأمين، وHoopoe Digital التى تقدم حلولًا ذكية تعتمد على بيانات الواي فاي والموقع الجغرافى.

ما القيمة المضافة من البرنامج لمنظومة الابتكار؟

يساهم "Invest-IT" في بناء جيل جديد من الشركات القادرة على المنافسة والتوسع من خلال دعم موجه واستثمارات مدروسة، كما يعزز من فرص التشبيك بين رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، ويؤكد البرنامج على التزام الدولة بدفع عجلة الاقتصاد الرقمى، وتوفير بنية تحتية داعمة لريادة الأعمال التكنولوجية.