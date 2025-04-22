الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-4-2025 الجنيه الذهب بـ39120 جنيه

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-4-2025 الجنيه الذهب بـ39120 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء  في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم: 


عيار 24: 5589 جنيهاً
عيار 21: 4890 جنيهاً
عيار 18: 4191 جنيهاً
الجنيه الذهب: 39120 جنيهاً

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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