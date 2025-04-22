شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.. تطورات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم، الثلاثاء 22 أبريل 2025، ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك عقب قفزة كبيرة خلال تعاملات أمس بلغت نحو 105 جنيهات للجرام، مدفوعة بصعود تاريخي في سعر الأونصة عالمياً وسط أجواء من التوترات التجارية الدولية.

وسجلت الأونصة في البورصة العالمية 3416 دولاراً، وهو مستوى قياسي جديد، وسط ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، التي تؤثر بشكل مباشر على تحركات المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر اليوم (دون احتساب المصنعية):

عيار 24: 5589 جنيهاً

عيار 21: 4890 جنيهاً

عيار 18: 4191 جنيهاً

الجنيه الذهب: 39120 جنيهاً



وترافق هذا الارتفاع مع تراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار، الذي هبط إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، ما أضاف مزيداً من الزخم لصعود الذهب.

ويظل السوق المحلي في حالة ترقب دائم لتحركات الأسواق العالمية، بينما تتباين الأسعار من تاجر لآخر بحسب المصنعية وهامش الربح، مع استمرار تأثر السوق المحلي بعوامل العرض والطلب الداخلية.