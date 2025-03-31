شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهي إجراءات التجديد للجزائري عبد الرحيم دغموم 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أنهت إدارة النادي المصري إجراءات التجديد للجزائري عبد الرحيم دغموم لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة أن عقده ينتهي مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

وعقدت إدارة المصري جلسة مع اللاعب الجزائري تم من خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التجديد ورفع قيمة التعاقد، ومن المقرر أن يعلن المصري عن التجديد بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى، يخوض النادي المصري تحدياً قوياً عندما يستضيف سيمبا التنزاني، في السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبلغت القيمة التسويقية للنادي المصري 9 ملايين و550 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة سيمبا التنزاني 2 مليون و180 ألف يورو، وهو ما يعني أن المصري يتفوق على سيمبا بفارق 7 ملايين و370 ألف يورو.

وكان المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".

الجدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.



