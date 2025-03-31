شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريين يستعدون للمشاركة فى بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الأربعاء المقبل منافسات بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة بين 2 إلى 6 إبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 8 لاعبين من مصر جاءوا كالتالي: يوسف سليمان، علي أبو العينين، فريدة محمد، سلمى هاني، هيا علي، مريم متولي، رنا إسماعيل، وناردين جرس.

وانتزع البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الثاني عالمياً، صدارة التصنيف العالمي، عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي استضافها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، منهيا هيمنة علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.

وفاز مصطفى عسل على النيوزلندى بول كول بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-4, 11-8.

وفي منافسات السيدات، توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة و المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، باللقب، وفازت هانيا الحمامي على الانجليزية جورجينا كيندي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مبارا. استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-2, 11-3.