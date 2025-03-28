شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب سيستخدم الذكاء الاصطناعى لإعادة صياغة الرسائل بأنماط مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد واتساب لإطلاق ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف تحسين تجربة المستخدم، وفقًا لتقرير من Android Authority، يعمل التطبيق حاليًا على تطوير ميزة إعادة الصياغة Rewrite، والتى تتيح للمستخدمين تعديل نغمة رسائلهم قبل إرسالها، بالإضافة إلى إمكانية مراجعة النصوص وتصحيحها تلقائيًا.

تم الكشف عن هذه الميزة أثناء تحليل ملفات APK الخاصة بتطبيق واتساب، حيث ظهرت فى أكواد الإصدار 2.25.8.5 لنظام أندرويد، عند تفعيلها رسميًا سيلاحظ المستخدمون ظهور رمز القلم فوق زر الإرسال أثناء كتابة رسالة فى الدردشة الفردية أو الجماعية، عند النقر على هذا الرمز، سيفتح محرر نصوص مدمج يسمح بإعادة صياغة الرسائل بأنماط مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الميزة الجديدة ستوفر مجموعة من خيارات إعادة الصياغة، تشمل النغمة المضحكة، التدقيق اللغوى، التلاعب بالكلمات، الأسلوب الساخر، إعادة الصياغة بأسلوب مختلف، تقصير النصوص، إضافة طابع داعم، وحتى إعطاء الرسالة طابعًا مرعبًا، من المتوقع أن تساعد هذه الخيارات المستخدمين فى تعديل رسائلهم بسهولة لتناسب الموقف الذى يريدون التعبير عنه.

إلى جانب تحسينات النصوص، تعمل ميتا أيضًا على تطوير ميزات ذكاء اصطناعى أخرى، من بينها ميزة تجميع الصور فى كولاج لنشرها ضمن الحالة Status، بعد إطلاق التحديث سيتمكن المستخدمون من اختيار ما يصل إلى ست صور وترتيبها ضمن شبكة عرض، وذلك عبر خيار التخطيط Layout، إلى جانب الخيارات المعتادة مثل الموسيقى، الصوت، والنص، مما يشبه الميزات المتوفرة فى إنستجرام.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على تطوير دردشة صوتية ثنائية الاتجاه مع ميتا AI داخل واتساب، والتى ستتيح للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعى صوتيًا، هذه الميزة مثل غيرها، لا تزال قيد التطوير، ولم تعلن ميتا بعد عن موعد إطلاقها رسميًا.