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صور| جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون آخر صلاة جمعة بشهر رمضان

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

صور| جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون آخر صلاة جمعة بشهر رمضان

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الدمام - شريف احمد - أدّى جموع المصلين في المسجد الحرام اليوم الجمعة، آخر صلاة جمعة من شهر رمضان في أجواء إيمانية وروحانية معبرين عن شكرهم لله -عز وجل- على نعمة الأمن والأمان والطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات على كافة المستويات.

الملصون يملأون الأروقة

وشهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين وامتدت صفوفهم إلى الطرقات المؤدية إليه، وكذلك شهدت التوسعة الثالثة تدفق المصلين الذين قدموا لأداء صلاة الجمعة.
وكثّفت جميع إدارات المسجد الحرام جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة.
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MO Nasa

MO Nasa

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