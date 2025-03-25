شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: يجب الضغط الدولي على الاحتلال لوقف حرب الإبادة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، خلال لقائه، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والوفد المرافق ، التأكيد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار بشكل مستدام، وفتح المعابر للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع، تمهيداً للبدء بتنفيذ خطة إعادة إعماره بوجود أهله، بمساندة الدول الصديقة والشركاء الدوليين، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه.



وطالب الرئيس أبومازن، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بضرورة إجبار الاحتلال الإسرائيلي كذلك على وقف اعتداءات جيشه على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة اجتياحه لمحافظات شمال الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية، وهدم المنازل والمنشآت، والتهجير القسري للسكان في مخيمات شمال الضفة الغربية، ووقف استمرار التوسع الاستيطاني غير الشرعي، واعتداءات المستعمرين، والاستمرار في حجز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها بشكل مخالف للقانون الدولي.