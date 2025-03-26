شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. انتزاع 551 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

مشروع "مسام"

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2025م، من انتزاع 551 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 35 لغمًا مضادًا للدبابات، و513 ذخيرة غير منفجرة، و 4 عبوات ناسفة.ونزع فريق "مسام" في محافظة عدن 513 ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة مأرب استطاع الفريق نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية الوادي، و34 لغمًا مضادًا للدبابات و 4 عبوات ناسفة بمديرية مأرب.وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مارس حتى الآن إلى 2.158 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 485 ألفًا و501 لغم بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.