شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين بشدة استمرار الاحتلال في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بشدة استمرار القوة القائمة بالاحتلال في بناء المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيعها وإعلانها إنشاء وكالة خاصة لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة.



جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، خلال النقاش العام حول البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى؛ ضمن أعمال الدورة ال58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.



كما أدان مندوب الكويت - بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /الاربعاء/ - مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334.



وشجب أيضا انتهاك القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق إيقاف إطلاق النار - الأسبوع الماضي - والذي أدى إلى وقوع عدد كبير من المآسي واستشهاد المئات من السكان؛ بمن فيهم الأطفال والنساء.



وطالب المجتمع الدولي، بتحمل مسئولياته القانونية والأخالقية واتخاذ خطوات فاعلة لإيقاف الاستيطان وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة إيقاف الهجمات الأخيرة على الأراضي السورية.



كما أكد مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، موقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، داعيا إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي

والإنساني ومساندة جهوده الرامية إلى إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967؛ وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.