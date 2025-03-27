شكرا لقرائتكم خبر عن 14 شهيدا فلسطينيا في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 14 مواطنا فلسطينيا على الأقل، وجرح آخرون، إثر قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على وسط قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت محيط مسجد عبد الله عزام بـمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين، وجرح آخرين.



كما استشهد 5 مواطنين فلسطينيين، وجرح آخرون، باستهداف الاحتلال تكية خيرية في محيط مسجد القسام وسط المخيم.



واستشهد أيضا مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع، فيما استشهد مواطن، وأصيب اثنان آخران، إثر استهداف الاحتلال للمواطنين قرب مفترق الشهداء وسط مدينة غزة.