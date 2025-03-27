شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون فى غزة لحركة حماس: أوقفوا نزيف الدماء وسلموا السلطة لأى جهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت متظاهرون فى قطاع غزة فى رسالة لحركة حماس " سلموا السلطة لأى جهة"، مؤكدين "حركة حماس لا تمثلنا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد متظاهرون في غزة لحركة حماس " أوقفوا نزيف الدماء والتشريد، لم يعد لدينا ما نقدمه وسط الموت والخراب والتدمير".

واندلعت مسيرات حاشدة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء للمطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ورفع الحصار وإدخال الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.



وامتدت المسيرات من بلدات ومخيمات شمال قطاع غزة، إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، مع تصاعد الغضب الشعبي الفلسطيني تجاه الوضع الراهن.

وردد المشاركون في المسيرات، شعارات تحث حركة "حماس" على ترك السلطة، كما رفعوا يافطات كتب عليه: "نحن نموت"، "دماء أطفالنا ليست رخيصة"، "بكفي حروب"، "أوقفوا الحرب".