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الاحتلال الإسرائيلي يُنذر سكان بيت لاهيا وبيت حانون في غزة بالمغادرة فورًا

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الاحتلال الإسرائيلي يُنذر سكان بيت لاهيا وبيت حانون في غزة بالمغادرة فورًا

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القاهرة - سامية سيد - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، "إنذارًا مُسبقًا وأخيرًا" لسكان منطقتي بيت لاهيا وبيت حانون في شمال قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -عبر حسابه على منصة (إكس)- إنه يتعين على جميع سكان قطاع غزة الموجودين في منطقتي بيت لاهيا وبيت حانون المغادرة بشكل فوري غربًا إلى مراكز إيواء، قال إنها "معروفة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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