شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يُنذر سكان بيت لاهيا وبيت حانون في غزة بالمغادرة فورًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، "إنذارًا مُسبقًا وأخيرًا" لسكان منطقتي بيت لاهيا وبيت حانون في شمال قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -عبر حسابه على منصة (إكس)- إنه يتعين على جميع سكان قطاع غزة الموجودين في منطقتي بيت لاهيا وبيت حانون المغادرة بشكل فوري غربًا إلى مراكز إيواء، قال إنها "معروفة".