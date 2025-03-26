شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز": الاقتصاد الإسرائيلي معرض للخطر ورفع التصنيف "مستبعد" بسبب الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، المستثمرين أن الاقتصاد الإسرائيلي مُعرّض للخطر بسبب السياسة الداخلية والوضع الأمني.



وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" التي أوردت النبأ أن الوكالة لم تُغيّر تصنيفاتها الائتمانية، لكنها بدأت مناقشات مع مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية قبل اتخاذ قرار.



وكتبت موديز: "لا تزال المؤسسات الوطنية الإسرائيلية قوية، لكنها ضعفت في السنوات الأخيرة".



والتصنيف الائتماني الحالي لإسرائيل هو BAA1، وهو أدنى تصنيف في تاريخها على الإطلاق، ويتجه نحو السلبية.



وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل تتمتع بمرونة اقتصادية قوية في مواجهة الصدمات، إلا أن عدم يقين المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي أعلى من المعتاد نظرًا "للتعرض الكبير جدًا للمخاطر الجيوسياسية" التي تواجهها البلاد.



وأشارت موديز أيضًا إلى أن "الاستقطاب السياسي" أثر على التصنيف.



وأوضحت أن رفع التصنيف الائتماني أمر مستبعد في المستقبل المنظور نظرًا لاستمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.