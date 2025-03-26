شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسبانيا: المبادلات التجارية مع المغرب وصلت لما يقارب 25 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء بمدريد، أن المغرب وإسبانيا قد أوجدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة أفضل مناخ للتعاون على الإطلاق في تاريخ علاقاتهما الثنائية.



وقال ألباريس، أمام مجلس الشيوخ الإسباني إن "الإعلان المشترك الذي تم اعتماده في 2022، عقب المباحثات التي جرت بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أوجد أفضل مناخ للتعاون والتآزر على الإطلاق في تاريخ العلاقات بين البلدين.



وأشار المسؤول الإسباني، في هذا الصدد، إلى أن المبادلات التجارية مع المغرب وصلت إلى مستوى تاريخي، يقارب 25 مليار يورو، مما يؤكد متانة وتكامل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحا أن أكثر من 15 ألف شركة إسبانية تُصدر بانتظام إلى المغرب، بينما توجد 660 شركة أخرى مستقرة على الأراضي المغربية، مما يعكس الثقة وجاذبية البيئة الاقتصادية المغربية.



وفي معرض تطرقه إلى بطولة كأس العالم 2030، التي سينظمها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، قال ألباريس إن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد أكثر من أي وقت مضى.

من جهة أخرى، أشاد الوزير الإسباني بالتعاون الفعال مع المغرب في مجال الهجرة، مؤكدا أنه لا يمكن معالجة الهجرة غير النظامية دون دعم المملكة المغربية.