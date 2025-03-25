تكنولوجيا: سوني قد تمنع ألعاب PlayStation على Steam من العمل على Xbox الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يثير احتمال إطلاق وحدة Xbox جديدة تعمل بنظام Windows حماس عشاق اللعب عبر المنصات، خاصة مع تزايد عدد ألعاب PlayStation المتاحة على Steam.

في الوقت نفسه، تنتشر شائعات بأن مايكروسوفت قد تدمج سوق Valve في منصتها القادمة. ومع ذلك، يعتقد Jez Corden من Windows Central أن سوني لن تسمح لألعابها المخصصة للحاسب بالعمل على أي جهاز Xbox جديد.

جاء هذا التوقع الجريء بعد أن نشر Corden رأيه على منصة X، مما أثار نقاشًا واسعًا. واستشهد بحالة مشابهة تتعلق بخدمة Nvidia GeForce Now، حيث كان إصدار God of War للحاسب الشخصي متاحًا في البداية عبر الخدمة السحابية، لكنه أُزيل لاحقًا.

هذا التشبيه قوبل بانتقادات، أبرزها من John Clark من XboxEra، الذي وصفه بأنه مقارنة غير دقيقة، نظرًا لأن ألعاب PlayStation ليست الوحيدة غير المتاحة على GeForce Now، إذ تغيب عنها أيضًا عناوين شهيرة مثل Elden Ring.

ومن ناحية أخرى، يرى بعض الناشرين أن NVIDIA، التي تتقاضى رسوم اشتراك، ينبغي أن تشاركهم في الإيرادات، مما دفع بعض اللاعبين إلى اللجوء إلى بدائل مثل Boosteroid، التي تتيح تشغيل ألعاب PlayStation PC عبر متصفح على أجهزة Xbox، طالما لم تتخذ سوني خطوات لمنع ذلك.

أشار بعض اللاعبين إلى أنه لم يسبق أن حُظرت ألعاب Steam على أجهزة Windows، لذا إذا اعتمدت وحدة Xbox الجديدة على نظام تشغيل مايكروسوفت ، فسيكون على سوني إيجاد طريقة إبداعية لحجب عناوينها، أو التوقف عن نشرها على Steam.

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