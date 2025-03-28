شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: iPhone 17 Air الجديد قادم بأحدث تصميم ومواصفات متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل لإطلاق سلسلة iPhone 17 فى سبتمبر 2025، وبينما سيتم الكشف عن الإصدارات المعتادة (iPhone 17 وPro وPro Max)، تشير التسريبات إلى أن الشركة تخطط لإطلاق طراز جديد كليًا يحمل اسم iPhone 17 Air، والذى سيكون أرق هاتف آيفون على الإطلاق.

وقد كشفت التسريبات بالفعل عن بعض المزايا الرئيسية لهذا الهاتف، والتى تتضمن تصميمًا فائق النحافة، شاشة جديدة، مودم 5G من تطوير Apple، ومعالج A19. وفيما يلى نظرة تفصيلية على أهم الميزات المتوقعة.

1- تصميم فائق النحافة

يُقال أن iPhone 17 Air سيكون أنحف هاتف آيفون حتى الآن، بسُمك يتراوح بين 5.5 ملم و6.25 ملم، أى أنه سيكون أنحف حتى من iPhone 6 الذى بلغ سمكه 6.9 ملم.

وبفضل هذا التصميم الأنيق، من المتوقع أن ينافس جهاز iPad Air من حيث النحافة، لكن قد يأتى ذلك على حساب بعض المواصفات الداخلية مثل حجم البطارية.

2- كاميرا خلفية أحادية بدقة 48 ميجابكسل

على عكس إصدارات Pro وPro Max التى تأتى بنظام كاميرا ثلاثى العدسات، يُشاع أن iPhone 17 Air سيحتوى على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، موضوعة داخل شريط أفقى عريض.

وعلى الرغم من غياب ميزة التقريب البصرى (Optical Zoom)، يُتوقع أن تقدم الكاميرا جودة تصوير قوية تلبى احتياجات المستخدمين العاديين.

3- شاشة أكبر فى هيكل مضغوط

تشير التقارير إلى أن iPhone 17 Air سيحصل على شاشة تتراوح بين 6.6 و6.7 بوصة، مما يجعله أكبر من iPhone 17 العادى ولكن أصغر من 17 Pro Max.

وبفضل هيكله النحيف وخفة وزنه، قد يصبح خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن شاشة كبيرة دون التضحية بالراحة فى الاستخدام اليومي.

4- مودم 5G مطور من Apple

يُشاع أن الهاتف سيكون ثانى جهاز آيفون يستخدم مودم 5G من تطوير Apple، بعد ظهوره لأول مرة فى هاتف iPhone 16e.

هذا التغيير يعنى أن Apple تسعى للحد من اعتمادها على تقنيات Qualcomm، حيث يُتوقع أن يوفر هذا المودم سرعات تصل إلى 4 جيجابت فى الثانية، لكنه قد لا يدعم تقنية mmWave 5G.

5- معالج A19 الجديد

من المتوقع أن يعمل iPhone 17 Air بمعالج A19، بينما ستقتصر إصدارات Pro على معالج A19 Pro الأكثر قوة.

ورغم أن هذا القرار قد يؤدى إلى أداء أقل مقارنةً بالطرازات الرائدة، إلا أنه سيساعد فى إبقاء سعر الهاتف أقل، مما يجعله خيارًا أكثر اقتصادية فى سلسلة iPhone 17.

موعد الإطلاق والتوفر

إذا كانت التسريبات صحيحة، فسيتم الكشف عن iPhone 17 Air رسميًا فى سبتمبر 2025، إلى جانب باقى طرازات iPhone 17، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الإصدارات التى ستحظى باهتمام كبير بفضل تصميمه الجديد والمواصفات المتطورة.