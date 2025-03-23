شكرا لقرائتكم خبر عن سفير قطر بالقاهرة يثمن جهود الجامعة العربية لتعزيز السلم والأمن الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الجهود المقدرة التي تقوم بها منظومة الجامعة العربية لتعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية والدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وكتب السفير الأنصاري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم /السبت/ بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية - "يطيب لي بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية التي توافق 22 مارس من كل عام، أن أتوجه بخالص التهاني والتبريكات إلى الدول الأعضاء بالجامعة والأمين العام أحمد أبو الغيط".

مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية هي الجهاز الإقليمي الأقدم الذي يكمل دور الأمم المتحدة في تلك القضايا وفقاً للقانون الدولي.

وتابع: "من هذه المنطلقات، فإن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للعمل العربي المشترك لدعم كل ما من شأنه خدمة قضايا الأمة العربية ومصالح شعوبها إقليمياً، وصولاً للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لكافة البشر".