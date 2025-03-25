محمد رمضان يتجاهل أزمته مع ياسمين صبري والأخيرة تلغي متابعته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 01:22 مساءً - خلال الساعات الماضية تصدر اسم الفنان محمد رمضان ترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما تم تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد خلافه مع الفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال حفل سحور شركة ميديا هب.

تجاهل محمد رمضان لأزمته

تجاهل محمد رمضان الأقاويل المتداولة حول هذا المقطع وقام بنشر مقطع مصور جديد عبر حسابه الشخصي على إنستغرام وظهر وهو يغني أغنيته الوطنية الجديدة، وعلق قائلاً: "من حق الجميل يتغر".

يُشار إلى أن ياسمين صبري قامت بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان كأول رد فعل بعد الخلاف الذي حدث بينهما في حفل السحور.

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تعاون ياسمين عبد العزيز ومحمد رمضان

كانا قد تعاونا سوياً في السينما والدارما، حيث قدما معاً مسلسل "الأسطورة" عام 2017 إخراج محمد سامي وشارك في بطولته روجينا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، ريم مصطفى، رجاء الجداوي، وعدد آخر من الفنانين، وكذلك فيلم "الديزل" الذي تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس وإخراج كريم السبكي.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان تغيب عن دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي، إلا أنه قرر خوض تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج "مدفع رمضان" الذي يتقمص فيه خلال كل حلقة شخصية مختلفة من واقع المجتمع المصري، وتم تصوير حلقات البرنامج في مواقع متعددة داخل القاهرة والمحافظات المختلفة، كما يتضمن البرنامج فقرات تفاعلية مع الجمهور، حيث يُقدم محمد رمضان جوائز وهدايا قيمة للمشاركين.

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