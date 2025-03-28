شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي وعدلي يسبقان بعثة الأهلي إلى موريتانيا قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

تقرر سفر محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري إلى موريتانيا يوم 3 أبريل المقبل من أجل إنهاء إجراءات إقامة الفريق هناك استعداداً لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وجاء سفر شوقي وعدلي قبل سفر بعثة الفريق بـ48 ساعة، ويطير الأهلي إلى موريتانيا يوم 5 أبريل على متن طائرة خاصة ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

على جانب آخر ، جدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق والمحترف حالياً بنادي نيس الفرنسي ، ويرغب الأهلي في إستعادة مدافعه الأسبق لتدعيم دفاع المارد الأحمر الذي مازال يُعاني بسبب لعنة الإصابات التي تضرب خط الدفاع من وقت لأخر ، بجانب تراجع مستوى بعض لاعبي هذا المركز ، ويستغل الأهلي رغبة محمد عبد المنعم في العودة للقلعة الحمراء في ظل عدم شعوره بالراحة التامة في التجربة الفرنسية التي بدأت الصيف الماضي.

وقال مصدر في الأهلي، أن عبد المنعم رحّب خلال أحاديثه الأخيرة مع مسئولي القلعة الحمراء بالعودة للنادي الصيف المقبل، تاركاً لهم التفاوض مع النادي الفرنسي وإقناعه بالاستغناء عنه مع نهاية الموسم الجاري.