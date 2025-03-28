مسلسل سيد الناس الحلقة 28.. مواجهة مؤثرة بين الجارحي ووالدته

أول مواجهة بين الجارحي وسناء بعد معرفة أنها أمه

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

خطوة واحدة تفصل الجارحي عن معرفة قاتل ابنه

View this post on Instagram A post shared by CAP - Sabbah Brothers (@cedarsart)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 02:58 صباحاً - شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل "" تطورات مثيرة في الأحداث التي بدأت بالمشهد المنتظر بين الجارحي أبو العباس () ووالدته سناء () بعدما انكشف السر أخيراً، حيث يذهب يعاتب الجارحي والدته غاضباً على اخفائها عنه أنها والدته طوال السنوات الماضية رغم رؤيته طوال الوقت يتعذب من عدوم وجود أم له ويؤكد لها أنها صاحبة أكبر ظلم تعرض له في حياته.يرفض الجارحي مبررات سناء التي روت لها قصتها مع والده المعلم رشدي والاتفاق الذي تم بينهما على عدم افشاء هذا السر حتى تظل رأسه مرفوعة وحتى لا يقول الناس عنه بأنه ابن الخادمة، ويطردها الجارحي من المنزل وسط مشاعر من الحزن والشجن على معاناته سنوات بدون أم، ولكن سناء تدخل له غرفته وتستعطفه وتؤكد أنها كانت تخاف عليه من نظرة الناس له وأنها تعذبت هي الأخرى بوجوده أمامها ولا تستطيع احتضانه حضن الأم.يمكنكِ قراءة.. نجوم يرفعون شعار الانتقام في الحلقات المتبقية من مسلسلات رمضان 2025وفي مشهد مؤثر مليىء بالمشاعر، يرمي الجارحي نفسي في أحضان والدته سناء منهاراً بالبكاء ونفس الأمر بالنسبة لها، وخرج بها في الشارع وأعلن أمام الجميع ان سناء الخادمة هي أمه وأنها أخفت عنه كل هذه السنوات خوفاً عليه من نظرة الناس له بأنه ابن خادمة، وينحنى ليقبل قدمها ويأخذ حذائها ويرفعه على رأسه تأكيداً على تقديره لها، وتبدأ بعد ذلك المشادات بين اعتماد (إلهام شاهين) وسناء.وشهدت الحلقة الـ 28 أيضاً انكشاف سر جديد ألا هو أن فاروق الجباس () هو الذي قتل أدهم () ابن الجارحي، حيث تذهب سماح الهواري () مسرعة إلى منزل طليقها الجباس وتكشف له أن ابنتهما ميادة () أخبرتها بأنه من قتل أدهم، ويتم استعادة المشهد بطريقة الفلاش باك الذي أظهر قتل الجباس لأدهم بعد زواج الأخير من ابنته ميادة.وخلال الحلقة تسمع وعد ما دار بين الجباس وطليقته سماح وتتصل بالجارحي في التليفون وتخبره بأنها تعرف من قتل ابنه أدهم، وعلى جانب آخر يكتشف أبو طاهر () لعب أم رباب () عليه وأنها حصلت على الآثار من الجارحي وباعتها لتاجر آخر وأعطته آثار مزيّفة وأوهمته أنها حصلت عليهم من الجارحي مزيفين ولكن أبو طاهر يقتلها بالرصاص.إقرئي أيضاً.. كريم فهمي وعمرو سعد تقع في حبهما 4 سيدات خلال دراما رمضان 2025

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».